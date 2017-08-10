ГПУ повідомила про підозру 5 посадовцям Міноборони за махінації на закупівлях бронежилетів

Головною військовою прокуратурою направлено до суду обвинувальні акти стосовно 5 колишніх і діючих посадовців Міноборони та 2 службових осіб комерційного підприємства, діями яких оборонному відомству заподіяно збитки на суму понад 34 млн грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

«Головною військовою прокуратурою завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах та службової недбалості під час здійснення у 2014-2015 років державних закупівель касок і бронежилетів для потреб Збройних сил України, що спричинило тяжкі наслідки», - повідомили у ГПУ.

Під час слідства загалом допитано понад 100 осіб, вилучено та досліджено понад 3 000 документів, проведено майже 30 ревізій та складних судових експертиз.

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На підставі зібраних доказів 5 колишнім і нинішнім керівникам Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.367 (службова недбалість) та ч.2 ст.425 (недбале ставлення до військової служби) Кримінального кодексу України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, вказані особи, виконуючи (кожний в різний час) обов’язки директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони і начальника фінансового управління цього ж Департаменту, всупереч вимогам законодавства про звільнення на період проведення АТО від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання касок і бронежилетів для потреб Збройних сил України, підписали ряд договорів постачання таких спецзасобів індивідуального захисту за ціною з ПДВ.

«На підставі підписаних ними платіжних доручень Міністерство оборони протягом 2014-2015 років незаконно сплатило на рахунок підприємства-постачальника загалом 32,6 млн грн у вигляді податку на додану вартість. Крім того, додатковими угодами до окремих таких договорів було безпідставно збільшено ціну поставлених касок і бронежилетів, що призвело до зайвих витрат Міністерства на загальну суму понад 1,5 млн грн», - повідомили у прокуратурі.

У цьому ж кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах), учаснику і директору та головному бухгалтеру підприємства-постачальника, які привласнили кошти Міністерства оборони на суму 34,1 млн грн.

Обвинувальні акти відносно усіх вказаних осіб направлено до суду.

З метою забезпечення відшкодування завданої шкоди накладено арешт на майно обвинувачених.