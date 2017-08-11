В полтавській поліції розповіли деталі стрілянини на міському пляжі

Десятирічного хлопчика, який отримав поранення під час вчорашнього кривавого побоїща на міському пляжі Полтави, успішно прооперували. Про це журналістам «Кола» повідомила речниця патрульної поліції Полтави Наталія Ширіпова.

Читайте такожЗ'явилося відео смертельної перестрілки на пляжі у Полтаві"Десятирічний хлопчик, який був поранений, вже прооперований і перебуває в дитячій міській лікарні. Медики оцінюють його стан як стабільний. Що ж до 22-літнього чоловіка, який відкрив стрілянину, він під вартою в одному з медзакладів міста" – повідомила речниця.

З приводу того, що патрульна поліція довго їхала на виклик, речниця пояснила, що першим на місце події прибув екіпаж, який ніс чергування на вулиці Сакко. Патрульним про стрілянину повідомили перехожі. Це сталося ще до того, як з диспетчерської служби «102» надійшла інформація на робочі планшети патрульних.

Решту зловмисників, які втекли з місця події розшукує поліція. В місті оголошено план «Перехоплення». Відомо, що один з учасників перестрілки втік на автівці «ВАЗ-2108».

По даному факту відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 118 Кримінального кодексу ("умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця) та ч. 4 ст. 296 ("хуліганство, вчинене із застосуванням зброї"). Триває досудове розслідування.

Наразі правоохоронці проводять комплекс заходів для встановлення обставин події. Правоохоронці звертаються до громадян, які стали свідками вчинення вказаного кримінального правопорушення або володіють інформацією корисною для слідства, з проханням повідомляти інформацію до поліції за номером «102» або будь-яким зручним способом.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня на пляжі у Полтаві сталася сварка чоловіків, яка переросла у збройний конфлікт. Внаслідок цього одна людина загинула, поранення отримала дитина. Один з учасників утік з місця події, тому поліція в місті оголосила план "Перехоплення". Через деякий час у поліції повідомили, що чоловіка, який застосував зброю під час перестрілки на пляжі в Полтаві, затримано. Він дає свідчення поліції.