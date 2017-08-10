Стрілянина в Полтаві: один з учасників утік, в місті оголошено план "Перехоплення"

У Полтаві один з учасників перестрілки на пляжі «Дублянщина» втік. За даними правоохоронців, чоловік поїхав на автомобілі ВАЗ-2108 — в місті оголошений план «Перехоплення». Ще один учасник сутички затриманий.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі обласного управління поліції, за попередньою інформацією, чоловік, що здійснив смертельний постріл, орендував ділянку на пляжі і тримав магазин.

До нього з іншої частини пляжу підійшов чоловік, виникла сварка. Після неї один з учасників конфлікту пішов, але незабаром повернувся з озброєною підмогою. У ході нового конфлікту господар магазину вистрілив з дробовика в груди кривдникові, який незабаром після поранення помер.

Крім того, в результаті пострілу поранення отримала дитина, у яку потрапив дріб.

Раніше про стрілянина з жертвами у Полтаві повідомили місцеві ЗМІ, посилаючись на користувачів соцмереж.