На Дніпропетровщині мешканці вимагають знести пам'ятник Брежнєву

Жителі Кам’янського Дніпропетровської області вимагають від влади міста демонтувати пам’ятник радянському генсеку Леоніду Брежнєву.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Активісти зареєстрували відповідне звернення на сайті електронних петицій до місцевої влади, оголосивши збір підписів за знесення пам'ятника.

"Відмова демонтажу зазначеного пам’ятника – пряме порушення чинного закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соцiалiстичного (нацистського) тоталітарних режимів в Украïнi та заборону пропаганди ïхньоï символіки. Л. I. Брежнєв є нашим земляком, вихідцем iз нашого міста, але це не виправдовує його дiянь як політичного діяча", – йдеться у зверненні.

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На думку активістів, оскільки пам’ятник не було внесено до Всеукраїнського реєстру нерухомих пам’яток iсторiï, він підпадає під закон про декомунізацію та демонтаж.

Раніше, взимку 2017 року, стало відомо, що міська рада Кам’янського не тільки не збирається демонтувати бюст Брежнєву, а й виділила бюджетні кошти на його ремонт. За рішенням міськради, бюст Брежнєва на площі Визволителів було оголошено приналежним до музею історії міста, тому він начебто не підлягає демонтажу. Проукраїнські організації висловили обурення таким рішенням.