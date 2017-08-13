Сьогодні - Міжнародний день шульги

Міжнародний день шульги заснований 1992 року за ініціативою Британського клубу ліворуких, пише Фокус.

Масовий рух лівшів почався в 1980 році з мітингів у США на захист звільненого поліцейського Франкліна Винборна. Він, як лівша, носив кобуру ліворуч, тоді як, за статутом, повинен був носити її справа.

День шульги покликаний привернути увагу суспільства до проблем, з якими стикаються ліворукі люди в праворукому світі - перенавчання ліворуких (вчителями або батьками) писати правою рукою, що веде до психологічних травм, привернення уваги виробників побутових товарів, дизайнерів - до необхідності враховувати зручності лівшів.

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Серед населення, за різними оцінками, від 7 до 17% ліворуких. В деяких видах діяльності лівші мають певні переваги. Наприклад, в грі на музичних інструментах, у спорті, футболі, боксі, тенісі, фехтуванні.

Серед ліворуких багато видатних особистостей: Ісаак Ньютон, Альберт Ейнштейн, Нікколо Паганіні, Моцарт, Людвіг Бетховен, Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Рафаель, Чарлі Чаплін, Фрідріх Ніцше, Степан Бандера.

Також серед лівшів багато наших сучасників: Білл Гейтс, Пол Маккартні, Вуді Ален, Барак Обама, Білл Клінтон, Мілла Йовович, Олег Блохін, Святослав Вакарчук.