У Мінфіні хочуть втричі скоротити кількість отримувачів стипендій

Міністерство фінансів планує у 2018 році зменшити кількість отримувачів стипендій до 25%, а до 2020 року – до 15%.

Про це у коментарі VoxConnector заявив заступник міністра фінансів Сергій Марченко, як повідомляє "Економічна правда".

За його словами, на сьогоднішній день стипендії отримують 40-45% студентів.

"Ми не збираємося зменшувати стипендію, ми хочемо її підвищити. При 15% академічних стипендіатів розмір стипендії може бути на рівні мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму", - сказав він.

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"Ми можемо вийти з прожиткового мінімуму (з 2018 року планується на рівні 1,7 тисяч гривень - ЕП) і наблизитися до мінімальної зарплати (з 2018 року 3,723 тисяч гривень - ЕП). Тобто рівень має бути достатній для того, щоб ця стипендія була достатня, щоб мати можливість проживати безбідно", - наголосив заступник міністра.

Він наголосив, що з питанням про терміни набуття чинності нових правил варто звертатися до Міністерства освіти.

"Ми наполягатимемо, щоб вони змінили відсотки стипендіатів і визначили розмір стипендії на рівні більш високому, ніж в 2017 році. В нас були такі домовленості з Міносвіти, що до 2020 року ми рівень стипендіатів скоротимо до 15%", - підсумував Марченко.

Раніше повідомлялося, що відповідно до нових правил виплат, 40-45% (конкретний відсоток затверджується вишем) студентів-бюджетників отримують стипендію. До 2017 року 70% студентів отримували стипендію.

Підвищену стипендію отримує лише певний відсоток студентів на розсуд навчального закладу.

У КПІ, наприклад, це 5% від загальних 40%, тобто 2% від загальної кількості студентів-бюджетників.

Нагадаємо, у серпні минулого року на прес-конференції про зміну системи виплати стипендій студентам невідомі кинули у Марченка торт.