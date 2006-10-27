Україна і ЄС парафували угоди про реадмісію і спрощення візового режиму

Україна і Європейський Союз сьогодні у рамках Десятого саміту Україна-ЄС у Гельсінкі парафували угоду про реадмісію, а також угоду про спрощення візового режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, документи підписали міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК та комісар ЄС з питань зовнішніх зносин і європейської політики сусідства Беніта Ферерро ВАЛЬДНЕР.

Угода про реадмісію встановлює чіткі критерії коли та як повертати осіб, які незаконно проживають на території країн-членів ЄС та України. Ці зобов’язання стосуються як громадян України та країн-членів ЄС, так і осіб без громадянства. Положення угоди про реадмісію громадян третіх країн та осіб без громадянства набирають чинності через 2 роки перехідного періоду. Спеціальна прискорена процедура повернення осіб передбачена для громадян, затриманих в прикордонних областях.

Угода про спрощення візового режиму, зокрема, передбачає, що рішення щодо видачі чи відмови у видачі візи прийматимуться протягом 10 днів та буде зменшена кількість документів, які необхідно буде подавати для оформлення візи. Крім того, ця угода передбачає спрощені критерії для видачі багаторазових віз для багатьох груп людей, зокрема, близьких родичів громадян ЄС, водіїв вантажівок, бізнесменів, студентів, журналістів та членів офіційних делегацій. Крім того, вартість Шенгенської візи буде закріплена на рівні 35 євро. Безкоштовні візи видаватимуться близьким родичам громадян ЄС, студентам, інвалідам, журналістам та пенсіонерам. Власники дипломатичних паспортів зможуть відвідувати країни Шенгенської угоди без отримання візи.