Українців серед постраждалих внаслідок аварії автобуса в Туреччині немає - МЗС
09:39, 15 серпня 2017Суспільство
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14 серпня у Туреччині водій пасажирського автобуса не впорався з керуванням, транспортний засіб перекинувся.
Консул повідомляє про відсутність громадян України серед постраждалих / фото УНІАН
Громадян України серед постраждалих внаслідок аварії автобуса в Туреччині немає.
Про це Консульська служба МЗС України інформує у Twitter.
«Консул повідомляє про відсутність громадян України серед постраждалих внаслідок аварії в Туреччині 14.08.17», - сказано у повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, 14 серпня у Туреччині водій пасажирського автобуса не впорався з керуванням, транспортний засіб перекинувся. Внаслідок цього щонайменше четверо осіб загинули, багато пасажирів отримали травми. Автобус рухався трасою Анкара-Конья.
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