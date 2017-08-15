Українців серед постраждалих внаслідок аварії автобуса в Туреччині немає - МЗС

Громадян України серед постраждалих внаслідок аварії автобуса в Туреччині немає.

Про це Консульська служба МЗС України інформує у Twitter.

«Консул повідомляє про відсутність громадян України серед постраждалих внаслідок аварії в Туреччині 14.08.17», - сказано у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 14 серпня у Туреччині водій пасажирського автобуса не впорався з керуванням, транспортний засіб перекинувся. Внаслідок цього щонайменше четверо осіб загинули, багато пасажирів отримали травми. Автобус рухався трасою Анкара-Конья.