Українців немає серед постраждалих у ДТП у Польщі – МЗС

19:11, 12 серпня 2017
Суспільство
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Автобус потрапив в аварію біля міста Тарнобжег, спочатку зачепив ліхтар, виїхав у кювет і перекинувся на бік.

фото rmf24.pl / PAP/Darek Delmanowicz

Як повідомив департамент консульської служби МЗС у Twitter, за попередньою інформацією, українців серед постраждалих в ДТП у Польщі немає.

Нагадаємо, у Польщі автобус лоукост-перевізника Polski Bus, що прямував з Варшави до Жешува потрапив у ДТП.

Автобус потрапив в аварію біля міста Тарнобжег, спочатку зачепив ліхтар, виїхав у кювет і перекинувся на бік.

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Всього в салоні автобуса подорожували 85 людей, 28 отримали поранення.

На місце події невдовзі прибули 15 карет швидкої допомоги і рятувальний вертоліт. Сім поранених у тяжкому стані.

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Теги: #українці у Польщі#ДТП у Польщі#ДТП автобуса у Польщі