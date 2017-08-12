Українців немає серед постраждалих у ДТП у Польщі – МЗС
19:11, 12 серпня 2017Суспільство
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Автобус потрапив в аварію біля міста Тарнобжег, спочатку зачепив ліхтар, виїхав у кювет і перекинувся на бік.
Всього в салоні автобуса подорожували 85 людей, 28 отримали поранення / фото rmf24.pl / PAP/Darek Delmanowicz
Як повідомив департамент консульської служби МЗС у Twitter, за попередньою інформацією, українців серед постраждалих в ДТП у Польщі немає.
За попередньою інформацією, українців немає серед постраждалих в дтп у Польщі.— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) August 12, 2017
Нагадаємо, у Польщі автобус лоукост-перевізника Polski Bus, що прямував з Варшави до Жешува потрапив у ДТП.
Автобус потрапив в аварію біля міста Тарнобжег, спочатку зачепив ліхтар, виїхав у кювет і перекинувся на бік.
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Всього в салоні автобуса подорожували 85 людей, 28 отримали поранення.
На місце події невдовзі прибули 15 карет швидкої допомоги і рятувальний вертоліт. Сім поранених у тяжкому стані.
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