На Житомирщині поліцейські розшукали чотирьох зниклих дітей. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області.

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Як зазначається у повідомленні, інформація про зникнення хлопчиків, найстаршим з яких – по 10, а найменшому – 5 років, надійшло до Бердичівського відділу поліції після опівночі 14 серпня. Уже на світанку поліцейські розшукали дітей на соняшниковому полі поблизу села та повернули батькам.

За словами 40-річної заявниці, жительки села Житинців, її 10-річний син та троє дітей її племінниці, 10-ти, 8-ми та 5-ти років не повернулись додому. Самостійно розшукати дітей батьки не змогли.

На місце події негайно прибули працівники слідчо-оперативної групи та підрозділу превентивної діяльності Бердичівського відділу поліції. За словами батьків, хлопчики і раніше мандрували у сусідні села або могли допізна загратися на вулиці, але завжди самостійно повертались додому.

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"Увечері прийшов з роботи, вже й стемніло, а дружина каже, що дітей ніде немає", - розповів УНІАН батько 10-річного Сергійка.

" Кинулися шукати по сусідах, на місцевих ставках, були в другому селі, куди він разом з друзями міг піти. Люди казали, що бачили їх ще вдень на дорозі між селами, і все. Зателефонували до поліції",- додав він.

Відтак правоохоронці створили кілька груп, які розшукували дітей у селі та у сусідніх населених пунктах, оглядали закинуті будівлі, обстежували береги водойм та поля. Пошукова операція тривала до ранку. Аж на світанку одна з пошукових груп поліцейських виявила хлопчаків, які спали на соняшниковому полі. Правоохоронці одразу доставили дітлахів додому, там їх напоїли теплим чаєм та нагодували. На щастя, вони почувалися задовільно.

Як з’ясувалося, хлопці дійсно дісталися пішки до сусіднього села, там гралися з однолітками. Згодом полем вони знову пішли додому, але дорога та розваги зайняли забагато часу. Зрозумівши, що вже запізно і побоюючись покарання від батьків, діти вирішили заночувати у полі серед соняхів.

" Вдень було спекотно, хотілося пити, але ми вирішили не повертатися додому, а їли помідори та капусту, що знайшли на полі", - розповів УНІАН 10-річний Сергійко. " Вже вночі вирішили ночувати, то лягли на землю і дивилися у небо. Павло навіть задрімав, а я не спав, бо було холодно і трохи лячно. А молодші хлопці тулилися до мене. Намагався вкритися кукурудзяним листям та футболкою",- зазначив він.

Нині хлопці почуваються добре. Кажуть, що більше так не чинитимуть.

" Поліцейські поспілкувалися з батьками щодо приділення більшої уваги дітям та нагляду за ними, недопущення їх самостійних подорожей", - повідомила УНІАН начальник Бердичівського відділу поліції Ольга Зінченко. " Разом з тим про такий випадок будуть сповіщені і соціальні служби, адже родинам не завадить їх супровід",- додала вона.