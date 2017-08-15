"Житло в Лос-Анджелесі, в Києві - люди і місця": Макс Барських висловився про зміну громадянства

Героєм нового випуску тижневика "Телегід" став Макс Барських. В інтерв'ю Макса попросили прокоментувати чутки про переїзд артиста в Лос-Анджелес, кого він слухає в прийнятті рішень, а також як ставиться до конкуренції на сцені, пишет "Сегодня".

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"Я ніколи не заявляв про переїзд в США: люди читають заголовки, написані журналістами, і не вникають в суть. У мене є житло в Лос-Анджелесі, це місце, де я люблю відпочивати, відновлювати сили після турів", – розповідає музикант.

Також Барських розвіяв міф про те, що продає майно в Україні: "Я апріорі не міг продавати майно в Україні, так як в свої 27 років я так і не переконав себе купити квартиру в Києві – я прив'язуюся до людей і місць, але не до цеглинок. Хіба наявність всього цього заперечує той факт, що я громадянин України, який більшу частину свого часу проводить тут?".