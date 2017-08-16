У Києві до 1 вересня відкриють 3 нові школи

У столиці до 1 вересня планується ввести в дію будівлі 3-х загальноосвітніх навчальних закладів на 1740 школярів. Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це заявила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, коментуючи результати селекторної наради під головуванням прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з питань підготовки навчальних закладів до нового навчального року.

За її словами, це найкращі показники за останні 12 років щодо створення нових учнівських місць.

«Наразі Київ – єдиний регіон, де кількість школярів збільшується з року в рік. Це надзвичайно хороша новина, адже завдяки молоді місто оживає і розвивається. Розуміючи освітні потреби міста, Київ щороку відкриває додаткові навчальні заклади у тих районах, які стрімко розбудовуються», – підкреслила Старостенко.

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Вона також поінформувала, що нові школи повністю враховують сучасні технології та мають повну архітектурну доступність: обладнані пандуси, місця загального користування, вхідні групи, встановлено ліфти тощо.

«Створення 1740 учнівських місць за один рік – це найкращий показник за останні 12 років і наразі кращий в Україні в цілому. Вже незабаром ми відкриватимемо 2 нові школи у Дарницькому районі – на вулиці Чавдар, 16 та на житловому масиві Осокорки, 6. Ще одна велика школа з’явиться на перетині вулиць Лебедєва-Кумача та Землячки, що в Солом’янському районі», – додала заступник голови КМДА.

У прес-службі також нагадали, що за останні три роки кількість школярів зросла на 9% – на 22,3 тис., і в 2016/2017 навчальному році становила 276,8 тис. учнів.

Крім того, у Києві майже на 10% збільшилася й кількість першачків (на 2,7 тис. учнів). У 2014/2015 навчальному році у перших класах навчалося 29,2 тис., у 2016/2917 – 31,9 тис. школярів. Станом на 1 серпня до перших класів загальноосвітніх навчальних закладів столиці подано понад 32 тис. заяв – це другий показник в Україні (найбільше подано заяв у Дніпропетровській обл. – 34767, Києві – 32066, Львівській обл. – 27953).

Із 2014 року до ЗНЗ м. Києва із зони АТО та АР Крим зараховано 8362 учні. Усього в навчальних закладах столиці навчається 11,6 тис. дітей.

Нагадаємо, цього року в Україні до школи підуть понад 408,2 тисяч першокласників. Найбільше першокласників буде в Дніпропетровській та Одеській областях, а також у Києві.