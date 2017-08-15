В Україні цього року до шкіл підуть понад 408,2 тисяч першокласників

В Україні цього року до шкіл підуть понад 408,2 тис. першокласників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства освіти і науки, про це міністр освіти і науки Лілія Гриневич поінформувала під час селекторної наради щодо підготовки навчальних закладів до 2017-2018 навчального року, яка проходила за участі прем'єр Володимира Гройсмана.

Читайте такожПерший раз у перший клас: як підготувати дитину до школи"1 вересня до 1-го класу піде 408 тис. 208 першокласників. До речі, найбільше першокласників у Дніпропетровській області – 34 тис. 767 осіб. Найбільший набір першачків у сільській місцевості передбачається у Львівській та Закарпатській областях", - сказала Гриневич.

Міністр також наголосила, що і за рахунок державного бюджету, і за рахунок місцевих бюджетів обсяги інвестицій у сферу освіти поступово збільшуються.

"Уряд інвестує в освіту – це послідовна політика. Порівняно з бюджетом 2016 року, цього року видатки на освіту збільшено з 5,72% ВВП - до 6,52% ВВП. Загалом зведений бюджет на освіту цього року складає 168,6 млрд грн проти 129,4 млрд минулого року", - зазначила Гриневич.

Раніше Гройсман повідомив про наміри передбачити у держбюджеті на 2018 рік кошти на підвищення зарплат вчителям.