Богатирьова: доживемо до понеділка

Чергового перенесення розгляду проекту закону “Про державний бюджет на 2007 рік” не буде, але фракції антикризової коаліції ще не визначились щодо його підтримки у першому читанні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказала координатор антикризової коаліції, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА після засідання координаційної ради більшості.

За її словами, поки не можна говорити про готовність законопроекту до розгляду в першому читанні у вівторок, 31 жовтня.

Р.БОГАТИРЬОВА зауважила, що на сьогодні ще немає висновків Комітету Верховної Ради з питань бюджету.

Також, за її словами, необхідно у понеділок, 30 жовтня, провести консультації всередині фракцій коаліції разом з урядовцями. Зокрема, засідання фракції Партії регіонів відбудеться о 15.00 у понеділок, на нього буде запрошений перший віце-прем’єр Микола АЗАРОВ.

“Ми не можемо поки взяти на себе сміливість пообіцяти прийняти законопроект у першому читанні. Я думаю, це позиція правильна”, - наголосила координатор коаліції.

Водночас, Р.БОГАТИРЬОВА висловила упевненість у тому, що впродовж цих днів триватиме напружена робота у міністерствах, комітетах, фракціях. “Думаю, що до понеділка буде вимальовуватися більш чітка позиція щодо рішення по бюджету. Але думаю, що у вівторок бюджет буде розглядатися. В понеділок до кінця дня сформуємо наші позиції і аргументи”, - зазначила Р.БОГАТИРЬОВА.