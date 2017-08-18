"Залишитися в живих": для австралійки теракт в Барселоні став третім після Лондона і Парижа - ЗМІ

У пресі з'явилася історія мешканки австралійського Мельбурна, для якої наїзд на людей у каталонській столиці став третім терактом, в якому вона могла загинути.

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26-річна Джулія Монако за останні 3 місяці тричі перебувала в безпосередній близькості від місць, де відбувалися терористичні атаки, — на Лондонському мосту, у Нотр-дам у Парижі, коли екстреміст напав на співробітників правоохоронних органів, і тепер в Барселоні, передає місцева радіостанція 3AW.

Джулія Монако, жителька Мельбурна: «Треба визнати, що це не перший раз, коли я потрапляю в такі ситуації. Це третій раз. Я виявилася заблокованою в метро під час інциденту на Лондонському мосту, і я також була в Парижі в той день, коли стався інцидент біля Нотр-Дама... Але я хочу продовжувати подорожувати по світу!»

За словами дівчини, вона знаходилася в магазині на пішохідній бульварі Рамбла, коли фургон влетів на пішохідну зону і почав таранити перехожих. Монако зізналася, що спочатку подумала про аварії, коли ж люди побігли врозтіч, раптово усвідомила, що стався теракт.

Джулія Монако: «Нас закрили в магазині, сум'яття почало поширюватися серед людей, але поки що ніхто по-справжньому не панікував. Ми могли просто бачити площу, ми бачили просто, що всі дивляться в бік вулиці. Як тільки всі почали бігти, я відразу зрозуміла, що сталося щось більш серйозне, ніж те, що ми спочатку побачили».

За словами Монако, вона хоче залишитися в Барселоні і продовжити подорож, незважаючи на втому і шок.