Нафтогаз і Газпром невдовзі підпишуть додаткові угоди

НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» найближчим часом планують підписати додаткові угоди до газових контрактів, укладених у січні поточного року, щоб зняти низку спірних питань, що виникають сьогодні в суспільстві з приводу реалізації цих контрактів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу журналістам заявив перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО.

«Контракти, які були підписані в січні, знаходяться в робочому режимі з оптимізації. Наша мета – найближчими тижнями підписати додаткові угоди для того, щоб у політиків, таких як пані БОГОСЛОВСЬКА (народний депутат України від Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА є головою Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування стану функціонування газотранспортної системи України та забезпечення газом споживачів у 2008-2009 роках - УНІАН), не викликали сумніву ті або інші положення контракту», - сказав І.ДІДЕНКО.

Він підкреслив, що бажання вдосконалити газові відносини виникає й у російської, й в української сторони. «Я думаю, що найближчими тижнями ми врегулюємо додатковими угодами те, що сьогодні нібито висить у повітрі», - сказав І.ДІДЕНКО.

При цьому він не став конкретизувати питання, які необхідно уточнити в документах, пославшись на те, що завдяки ЗМІ практично всі підписані документи знаходяться у вільному доступі й активно аналізуються.

Зокрема, виходячи з питань, що ставилися І.ДІДЕНКУ, й відповідей на них, можна зробити висновок, що серед інших уточнень планується більш чітко визначити позиції та дії обох сторін у разі потреби скорочувати купівлю газу Україною.

Довідка УНІАН. 19 січня ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали нові довгострокові роздільні контракти на транзит російського газу до Європи через Україну й поставки газу українським споживачам. Контракти не передбачають посередників між компаніями. Термін дії контрактів - з 2009 по 2019 рік включно.

Контракт на транзит передбачає збереження в 2009 році пільгової транзитної ставки 1,7 дол. за транспортування 1000 куб. м на 100 км. З 1 січня 2010 року ставка транзиту стане ринковою, й розраховуватиметься за загальноприйнятою європейською формулою.

Відповідно до контракту на поставку газу в Україну, ціна на газ розрахована за європейською формулою ціни зі знижуючим коефіцієнтом 0,8. Таким чином, у першому кварталі 2009 року ціна на газ для України становить 360 дол. за 1000 куб. м. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу. Обсяг поставок газу в Україну в 2009 році становитиме 40 млрд. куб. м. З 1 січня 2010 року «Газпром» почне продавати газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.

Контрактом на поставки газу передбачено заходи з підвищення платіжної дисципліни НАК «Нафтогаз України». Зокрема, якщо «Нафтогаз» до 7 числа (включно) місяця, наступного за місяцем поставки, не сплатить, або не в повному обсязі сплатить поставку газу, сторони на весь термін дії контракту, що залишився, переходять на передоплатну систему розрахунків.

Відповідно до підписаних документів, стратегія «Газпрому» у відносинах із НАК «Нафтогаз України» заснована, зокрема, на таких принципах: забезпечення поставок природного газу в Україну та обсягів транзиту через її територію європейським споживачам; моніторинг своєчасності платежів за газ, що поставляється в Україну, та застосування заходів щодо її забезпечення; присутність на внутрішньому ринку України через 100-процентне дочірнє товариство ТОВ «Газпром збут Україна».

Українська сторона офіційно заявляла, що зацікавлена в скороченні законтрактованих обсягів імпорту газу в 2009 році з 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.