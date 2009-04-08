Спалахи краснухи зареєстровано в двох навчальних закладах Києва

Спалах краснухи зареєстровано ще в одному навчальному закладі столиці - Київському військовому ліцеї ім. Івана Богуна.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Зокрема, там з 14 березня 2009 на краснуху захворіло 26 ліцеїстів. Хворі були госпіталізовані до інфекційного відділення Головного військово-медичного клінічного центру, перебіг хвороби легкий, ускладнень не зареєстровано. Станом на 7 квітня на лікуванні залишаються двоє ліцеїстів.

При цьому в МОЗ зазначили, що 23-28 лютого у Київському військовому ліцеї ім. І.Богуна проходили дні відкритих дверей, коли ліцей відвідало більше 2 тис. школярів навчальних закладів Києва. Перший випадок краснухи було зареєстровано через 14 діб (середній інкубаційний період краснухи) саме серед ліцеїстів, умови проживання яких демонстрували гостям.

Після виникнення перших випадків захворювань на краснуху медичною службою ліцею контактним ліцеїстам було запропоновано щеплення проти краснухи, як найбільш дієвого заходу щодо недопущення захворювань цією інфекцією. Однак ліцеїсти після спілкування з батьками відмовились від проведення щеплень.

Як повідомлялося, впродовж 30 березня - 2 квітня було зареєстровано 12 випадків захворювання на краснуху у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації «КПІ». 10 іногородніх хворих проживають у київському гуртожитку №12, ще двоє хворих – кияни, які проживають у Дарницькому та Солом`янському районах. Всі захворілі чоловічої статі, не щеплені проти краснухи.

Перші 9 термінових повідомлень надійшли до епідвідділу Солом`янської районної СЕС 30 березня 2009 року, протягом 1 та 2 квітня виявлено ще трьох хворих.

Із 6 захворілих осіб госпіталізовано до Київської міської клінічної лікарні №4 Києва, 4 слухачів виїхали за межі Києва до батьків у Черкаську, Хмельницьку, Рівненську області та м. Алчевськ. Територіальні СЕС поінформовані про випадки краснухи для організації нагляду за місцем мешкання батьків хворих.

Виявлено 205 осіб, які контактували з хворими на краснуху. Фахівцями студентської поліклініки забезпечується постійний медичний нагляд за ними. Для проведення щеплень контактним з хворими на краснуху студентською поліклінікою отримано 100 доз протикраснушної моновакцини. Станом на 3 квітня вже щеплено 19 осіб, щеплення продовжуються.

Всього у Києві за три місяці 2009 року зареєстровано 198 випадків краснухи, з них 66 дітей віком до 14 років.

Головний державний санітарний лікар України Олександр БІЛОВОЛ звернувся до головних державних санітарних лікарів АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, водного, залізничного, повітряного транспорту з розпорядженням взяти під особистий контроль заходи з недопущення епідемічних ускладнень з краснухи.