Нові валюти не зможуть скласти конкуренцію долару?

Долар у ближчі роки залишиться однією з головних світових валют, вважає професор інституту перспективних досліджень (Принстон, США), лауреат Нобелівської премії Ерік Мескін.

"Однією з головних і достатньо стабільних валют залишається долар. На мою думку, співвідношення долара до інших валют, принаймні в найближчі роки, не зміниться", - заявив він в інтерв`ю РІА “Новости”.

За словами співрозмовника агентства, нова валюта, можливість створення якої зараз розглядається країнами Азії, не зможе скласти конкуренцію долару, як світовій валюті.

"Що стосується створення азіатського валютного союзу і введення ним нової валюти ..., то, на мій погляд, це в принципі можливо, але це не слід розглядати як конкуренцію доларові. Скоріше, запровадження такої валюти дасть перевагу азіатським країнам, оскільки використання однієї і тієї ж валюти спростить торгові відносини між ними. Це дозволить мінімізувати ризики в торговельних відносинах при зміні курсу валюти якої-небудь країни", - сказав Мескін.

Ерік Мескін викладав в Массачусетському технологічному інституті, Гарварді і Інституті перспективних досліджень. Президент Економетричного товариства.

Одна з основних сфер наукової діяльності Мескіна - розвиток теорії оптимальних механізмів функціонування ринку. За розвиток цієї теорії йому в 2007 році разом з Леонідом Гурвіцем і Роджером Майєрсоном була присуджена Нобелівська премія. Маскін також займається теорією ігор і розвитком математичних методів в економічній науці.