Ющенко відвідає у Києві ВАТ «Квазар»

Повідомляє прес-служба Президента

8 квітня, о 10.30 Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідає у Києві відкрите акціонерне товариство «Квазар» (вул.Північно-Сирецька, 3). Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, заплановано, що глава держави ознайомиться з роботою підприємства та поспілкується з його працівниками. Після завершення спілкування, орієнтовно о 12.00, відбудеться коротка зустріч Президента з представниками ЗМІ.

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