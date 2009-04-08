Ющенко відвідає у Києві ВАТ «Квазар»
07:06, 08 квітня 2009Суспільство
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Повідомляє прес-служба Президента
8 квітня, о 10.30 Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідає у Києві відкрите акціонерне товариство «Квазар» (вул.Північно-Сирецька, 3).
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, заплановано, що глава держави ознайомиться з роботою підприємства та поспілкується з його працівниками.
Після завершення спілкування, орієнтовно о 12.00, відбудеться коротка зустріч Президента з представниками ЗМІ.
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