У МВС обіцяють встановити і притягнути до відповідальності винуватця резонансного ДТП у Львівській області

У МВС обіцяють встановити та притягти до відповідальності винуватця резонансної дорожньо-транспортної пригоди у Львівській області, в результаті якої загинула жінка. Про це у Facebook написав народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко.

Читайте такожНа Львівщині авто зіткнулося з деревом, є загиблі«Учора у Львівській області сталася жахлива трагедія. В результаті грубого порушення правил дорожнього руху автомобілем Mercedes загинула прекрасна молода дівчина Наталія Тріла. Поліцією за фактом смертельного ДТП розпочато кримінальне провадження. Водієві-вбивці загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі», - нагадав Геращенко.

При цьому він запевнив, що відповідати за скоєне буде той, хто сидів за кермом автомобіля.

«Це принципова позиція міністра МВС Арсена Авакова, голови Нацполіції Сергія Князєва і моя», - додав Геращенко.

За його словами, якщо слідство встановить, що за кермом Mercedes був президент ФК "Карпати", співвласник телеканалу ZIK Петро Димінський, - то саме Димінський піде під суд.

Геращенко пообіцяв детально інформувати суспільство про хід розслідування цієї трагедії.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня у Львівській області в результаті ДТП за участю автомобіля власника ФК "Карпати" загинула жінка.

За даними поліції, водій автомобіля «Мерседес», 43-річний львів'янин, скоїв зіткнення з автомобілем «Опель Астра» під керуванням 31-річної жительки одного із сіл Яворівського району.

У результаті отриманих травм жінка-водій померла на місці події.

Водночас видання Zaxid.net повідомляло, що учасником ДТП став автомобіль відомого львівського бізнесмена, власника ФК «Карпати» та телеканалу ZIK Димінського (Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР). Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Як повідомили очевидці ДТП, Димінський закрився в позашляховику охорони, але охоронець бізнесмена стверджує, що саме він був за кермом автомобіля «Мерседес».