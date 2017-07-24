У Львівській області перекинулась фура, є постраждалі (фото)

На Львівщині перекинулась фура, водій та пасажир внаслідок аварії отримали тілесні ушкодження. Про це повідомили у прес-службі поліції Львівської області.

ДТП сталась 23 липня близько шостої години ранку на автодорозі "Турка-Пісочна" у Дрогобицькому районі між селами Солонсько та Довге.

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Як попередньо встановили правоохоронці, водій тягача "Рено" з напівпричепом не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, після чого вантажівка перекинулась.

Внаслідок ДТП водій автомобіля отримав закриту черепно-мозкову травму, а його пасажир – закритий перелом ребер та передпліччя.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї статті, – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Проводиться досудове розслідування.