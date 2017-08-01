На Львівщині пасажирський автобус влетів у відбійник, є загиблий і постраждалі

1 серпня близько 13:25 поблизу села Гамаліївка автобус з людьми в'їхав у відбійник. Про це йдеться на сторінці «Варта-1» у Facebook.

Транспорт курсував за маршрутом Львів - Радехів, їхав на великій швидкості і звернув на зустрічну смугу, де і сталося дорожньо-транспортна пригода. Як видно з фотографій, відбійник повністю протаранив автобус.

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Як повідомила сайту 032.ua представник ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська, на місці події загинув водій. Двоє пасажирів - чоловік і жінка звернулися за допомогою до медиків.

За попередньою інформацією, водій раптово стало погано, в результаті чого він виїхав на зустрічну смугу, де сталося ДТП. Зараз експерти встановлюють загинув водій до моменту зіткнення з відбійником, або смерть настала в результаті отриманих травм.

На місці події працювало дві бригади «швидкої допомоги» і поліція. Обставини події встановлюються.

Як сообащл УНІАН, під Києвом мікроавтобус влетів у фуру. Загинули дві людини.