Винуватець ДТП і загибелі трьох людей отримав 10 років в'язниці

У Криму суд засудив до 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна винуватця дорожньо-транспортної події, в результаті якої загинули три особи.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Криму.

Аварія сталася на початку листопада минулого року. Громадянин порушив одразу кілька заборон. «По-перше, він сів за кермо чужої машини без дозволу власника, будучи напідпитку. По-друге, ганяв нічним містом зі швидкістю 150 кілометрів на годину, ігноруючи вимогу працівників ДАІ зупинитися», зазначили в прокуратурі. В результаті троє пасажирів загинули, один зазнав тілесних ушкоджень.

Прокуратура довела в суді вину зловмисника у здійсненні злочинів, передбачених ч.3 ст.286 і ч.3 ст.289 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб, і незаконне заволодіння транспортним засобом).