Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,00 грн., що на 0,6% дешевше, аніж учора, продають – по 8,15 грн., на 0,4% дешевше. Про це повідомляє Пропозиції комерційних банків щодо купівлі доларів коливаються в межах 7,90-8,08 грн., з продажу – 8,1199-8,20 грн.

Сьогодні українські банки купують євро в середньому по 10,47 грн., що дешевше на 1,8% порівняно з 7 Finance.ua.квітня, продають – по 10,90 грн. - на 1,1% дешевше. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 10,35-10,80 грн., щодо продажу євро - у межах 10,60-11,86 грн.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні знизився на 0,5% порівняно з 7 квітня і становить у середньому 0,2218 грн., продажу – трохи знизився – до 0,2495 грн. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,237 грн., щодо продажу – 0,24-0,27 грн.

Столичні банки купують долари в середньому по 8,00 грн., (на 0,7% дешевше порівняно з 7 квітня) продають – по 8,14 грн. (на 0,4% дешевше).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,49 грн. (курс знизився на 2% порівняно з 7 квітня), продажу – 10,84 грн. (на 1,4% дешевше).

Курс купівлі російського рубля в середньому в банках знизився на 1,5% від учора і становив 0,2286 грн., продажу – на 1% – до 0,2523 грн.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 8,10/8,19 грн., євро – 10,50/11,00 грн., рубль – 0,20/0,235 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,00/8,20 грн., євро – 10,40/11,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,93/8,14 грн., євро – 10,4715/10,95 грн., рубль – 0,23/0,245 грн.

Офіційний курс гривні до долара США на сьогодні, 8 квітня, становить 7,70, до євро – 10,20635, до російського рубля – 0,23065.