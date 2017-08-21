Сміттєвий бак, камера і свинарник: кореспондент пройшов по останньому маршруту інспектора, убитої в Одеському СІЗО (фоторепортаж)

Кореспондент УНІАН побував в Одеському СІЗО, в якому сталося вбивство жінки-інспектора.

«Всі ув'язнені, з якими ми говорили безпосередньо в камерах ізолятора, заявили: жодних претензій до адміністрації СІЗО не мають. Факт обшуків визнали, побоїв – немає», - повідомляє власний кореспондент УНІАН Лариса Козова.

За повідомленням журналіста, у камері, де сидів підозрюваний у вбивстві, кажуть, що за сусідом по нарах особливої агресивності не помічали, він спокійно виконував необхідну роботу і «питань до нього не було».

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Також кореспондент зустрілася з ув'язненим, фотографія якого зі слідами побоїв стала надбанням громадськості.

«Чоловіка пізнали за татуюванням-погоном, «набитим» на лівому плечі. Факт побиття він заперечує. Всі зеки, з якими ми спілкувалися, стверджують, що загиблу співробітницю часто бачили при виконанні службових обов'язків і нічого поганого сказати про неї не можуть», - повідомляє журналістка.

Кореспондент пройшов у СІЗО №21 останній шлях загиблого інспектора. Від дверей, звідки жінка вийшла у двір, до господарського блоку. Бачили сміттєвий бак, в який зловмисник кинув останки, були в його кімнаті і в свинарнику. Підійшли до клітки, де знаходиться свиноматка з виводком поросят, біля яких сталося жахливе вбивство. Подробиці – будуть далі в ексклюзивному матеріалі.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня в Одесі на території СІЗО зловмисник вбив і розчленував співробітницю ізолятора. 39-річний заарештований, який перебував у слідчому ізоляторі, раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за ст. 187 (розбій) та 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За даними прокуратури Одеської області, арештант практично безконтрольно проживав не в камері, а в господарському блоці, куди і заманив жертву. Поліція за фактом вбивства початку розслідування. Начальника СІЗО відсторонили від виконання службових обов'язків.

За словами священика УПЦ КП, капелана СІЗО Дмитра Краснобаева, в Одеському слідчому ізоляторі після того, як 17 серпня рецидивіст вбив і розчленував жінку-інспектора, б'ють інших арештантів. Він також стверджує, що жорстоке вбивство інспектора розкрило всю недосконалість і «гниль» існуючої пенітенціарної системи в цілому, і Одеського СІЗО, зокрема.

Священик також критикує умови утримання в місцевому ізоляторі з посиланням на інформацію, отриману від ув'язнених.

Пізніше, 19 серпня працівники прокуратури області спільно з представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в регіоні Анатолієм Пазичуком перевірили дотримання прав ув'язнених в Одеському слідчому ізоляторі.

«У ході перевірки виявлено факти нелюдського поводження з ув'язненими. За результатами перевірки розпочато розслідування у кримінальному провадженні за ст. 365 КК України (Перевищення влади або службових повноважень)», - повідомили в прес-службі Одеської області. Відзначається, що першочергові слідчі дії тривають.