Долар на міжбанку впав

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0450/8,1075, до 11:00 звузився спред 8,0550/8,0850, а до 12:00 ціни впали до 8,0110/8,0275 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2365/0,2395, до 11:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2370/0,2395, а до 12:00 знизилися до 0,2360/0,2375. У Росії курс долар-рубль виріс, і до 12:00 встановився на рівні 33,7945 (+0,1845).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3191/93, продовжуючи змінюватись у доволі вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями: 10,6100/10,6985, до 11:00 ціни встановилися на значеннях 10,6230/10,6685, а до 12:00 пішли вниз - 10,5650/10,5930.