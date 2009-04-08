В Україну іде похолодання

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень на крайньому заході місцями невеликий дощ, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер північно-східний, на заході південно-східний, 5-10 м/с. У східних областях та на Сумщині зниження температури вночі до 1-6° морозу, вдень до 5-10° тепла; у західній частині вночі 2-7° тепла, вдень 15-20°, на Закарпатті до 25° тепла (в Карпатах вночі близько 0°, вдень 10-15° тепла); на решті території вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 11-16° тепла.

У Київській області – у четвер очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 11-16° тепла.

У Києві опади не очікуються. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 13-15°.