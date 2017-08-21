На Дніпропетровщині археологи досліджують унікальний курган (відео)

Фрагменти скелетів, залишки глиняного посуду та предметів побуту – такі знахідки виявили у кургані епохи бронзи в районі зони зсуву біля шахти "Тернівська", що поблизу Кривого Рогу. Про результати роботи археологічної експедиції, яка працює на Дніпропетровщині.

1,6 тис. квадратних метрів, що досліджується. Два місяці кропіткої роботи. У Кривому Розі археологи досліджують курган епохи бронзи. Найдавнішим знайденим тут артефактам щонайменше 5,5 тис. років.

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Курган, де працюють археологи, розташований неподалік зони зсуву – сім років тому поблизу залізорудної шахти "Тернівська" просіла земля загальною площею 16 гектарів. Тож науковці активно працюють, щоб врятувати курганні артефакти, яким загрожує знищення через техногенні процеси, повідомляє "5 канал".

"Експедиція проводить так звані рятівні розкопки, які викликані тим, що в 2010 році тут обвал був, зсув ґрунту на великій площі. І поступово ці зони обвалення наближуються до кургану. Курган цей відомий давно, ще з середини XIX сторіччя. Висота його первісна була до 4 метрів. Потім люди його розрівняли під городи, понизили висоту", – розповідає археолог Олександр Мельник.

До розкопок на кургані приступили ще у липні дві експедиції – місцева та столична. Це місце фахівці називають унікальним, бо дотепер воно залишалося недослідженим. Таких об'єктів у межах України залишились лічені одиниці.

"Представляє добу енеоліту бронзового віку. Приблизно 3,5-1 тис. років до Різдва Христова. Можливо тут ще є пограбоване скіфське поховання, але ми ще до нього не докопалися. Ознаки є, ознаки пограбування є. Але це опускне поховання вже раннього залізного віку", – розказує співробітник інституту археології НАУ Віталій Отрощенко.

Триватиме археологічна експедиція до кінця серпня. Всі знайдені артефакти передадуть до Криворізького історико-краєзнавчого музею.

Напомним, раніше археологи знашли в Данії фортецю вікінгов от Х століття.