На Бреда Пітта і Анджеліну Джолі подали в суд: голлівудська пара зруйнувала бізнес свого дизайнера

Дизайнер інтер'єрів Оділь Судан подала в суд на екс-подружжя Анджеліну Джолі і Бреда Пітта. Зірки відмовилися визнавати за нею авторство щодо висвітлення вілли в Провансі, про це пише інформаційний портал Коментарі.

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Дизайнер має намір змусити Джолі і Пітта визнати за нею авторство дизайнерського проекту, над яким вона працювала кілька років. У квітні цього року паризький суд задовольнив клопотання Оділь Судан і зобов'язав подружжя виплатити їй 565 тис. євро за надані нею послуги. Крім цього, бізнес дизайнера був зруйнований, так як процес вдарив по її репутації. Клієнти не хотіли зв'язуватися з фахівцем по інтер'єрах, який втягнутий в судові позови. Тому суд зобов'язав Джолі і Пітта виплатити компенсацію в розмірі 60 тис. євро, пише "Кіноафіша".

Тепер Судан збирається відсудити авторське право на створений її руками проект з благоустрою вілли. При освітленні майна екс-подружжя, вказувалося, що над дизайном вила працювала не Судан, а її колишня підлегла. Дизайнер розцінила дані заяви образою і почала новий судовий процес.

Дизайнер розповів, що в 2010 році, коли вона вперше приїхала в Мираваль, зіркова пара не укладала з нею контракт, вони домовилися працювати на усних домовленостях. Вона отримувала від акторів гроші за виставленими нею рахунках, проте через деякий час все змінилося. Джолі і Пітт перестали їй платити, але вимагали закінчити роботу. Залишившись без коштів, Судан була змушена закрити свою дизайнерську студію.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, нещодавно з'явилася інформація, що актори вирішили спробувати зберегти сім'ю.