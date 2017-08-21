Харків масштабно відзначить День міста та День Незалежності

Так, 22-23 серпня у місті відбудуться покладання квітів до пам'ятників і братських поховань, мітинги-реквієми та громадянські панахиди.

Читайте такожХарків готується вперше за декілька років масштабно відсвяткувати День містаУ всіх районах пройдуть пам'ятні та святкові заходи.

23 серпня у Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького пройде святкова програма «Зі святом, рідне місто!».

У Харківському національному театрі опери і балету ім. Лисенка відбудеться святковий концерт та церемонія нагородження «Почесний громадянин міста Харкова 2017».

Великий святковий концерт до Дня міста відбудеться 23 серпня на площі Свободи.

Крім того, 24 серпня пройдуть святкові програми до Дня Незалежності України. Зокрема, відбудеться покладання квітів до монумента Незалежності, святкова програма на воді вздовж Нетеченської набережної.

Привітати харків'ян з Днем міста приїдуть делегації з різних міст України та 12 країн світу. Зокрема, 22 серпня відбудеться Міжнародна конференція «Вишеградська четвірка та Україна: об'єднуємо зусилля для розвитку міст».