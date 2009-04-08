Курс долара на міжбанку

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,0450/8,1075, до 11:00 звузився спред 8,0550/8,0850, а до 12:00 ціни впали до 8,0110/8,0275. На час закриття цінові рівні піднялися до 8,0200/8,0500 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг»,о 10:30 Нацбанк вийшов на ринок (на аукціоні – УНІАН) з ціною відсікання з валютної пари USD/UAH – 7,8000.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2365/0,2395, до 11:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2370/0,2395, а до 12:00 знизилися до 0,2360/0,2375. На час закриття торгів ціни відкотилися до рівня 0,2367/0,2381.

У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 33,6900 (+0,0800).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,3150/1,3280. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,6100/10,6985, до 11:00 ціни встановилися на значеннях 10,6230/10,6685, а до 12:00 пішли вниз - 10,5650/10,5930. На час закриття торгової сесії цінові показники з EUR/UAH піднялися до 10,5770/10,6225.