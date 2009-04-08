Балогу звинувачують у незаконному користуванні держохороною

Громадянський рух “Народна самооборона” звинувачує главу Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГУ у незаконному користуванні державною охороною.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби НС, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, “Народна самооборона” порушує питання дотримання Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб».

У ст. 112 Кримінального кодексу України чітко визначено поняття «державний» та «громадський діяч» і ними являються: Президент України, голова Верховної Ради України, народні депутати України, прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, голова та судді Конституційного та Верховного Суду України, вищих апеляційних судів, генеральний прокурор України, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, голова Рахункової палати України, голова Національного банку України, керівники політичних партій.

У НС підкреслюють, що посади "глава Секретаріату Президента України" в даному переліку немає. Згідно із ст. 6 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», крім Президента України, у «місцях постійного і тимчасового перебування забезпечується безпека: голови Верховної Ради України; прем`єр-міністра України; голови Конституційного Суду України; голови Верховного Суду України; першого заступника голови Верховної Ради України; першого віце-прем`єр-міністра України; міністра закордонних справ України; генерального прокурора України». У ст. 7 даного закону зазначається, що державна охорона у разі наявності загрози життю чи здоров`ю може здійснюватися щодо народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, суддів Конституційного Суду України та Верховного Суду України, Голови Національного банку України, Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Рішення про доцільність здійснення державної охорони щодо осіб, зазначених у частині третій цієї статті, приймає Президент України за поданням посадових осіб, уповноважених виступати від імені відповідних органів державної влади, або за поданням Начальника Управління державної охорони України. Даний перелік є вичерпним і в ньому також відсутня посада глави Секретаріату Президента України, наголошує "Народна самооборона".

“Виникає питання: якщо В.БАЛОГА потребує охорони, нехай сплачує дану послугу за рахунок власних коштів співробітникам підприємства «Титан» МВС України, а не користується охороною за рахунок держави», – йдеться у повідомленні.

Однак, стверджують представники НС, СБ України в Закарпатській області дає вказівку органам міліції Закарпатської області наступного змісту: «Відповідно до вимог Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», просимо організувати та здійснити заходи для забезпечення безпеки охороняємої особи, яка перебуває в Закарпатській області в період з 3 по 5 квітня 2009 року. Додатково повідомляємо, що в охоронних заходах стосовно глави Секретаріату Президента України В.БАЛОГИ Управлінням СБУ в Закарпатській області задіяні 15 співробітників підрозділу «Альфа» УСБУ в Закарпатській області».

У зв’язку з цим народний депутат України, член депутатської групи «Народна самооборона» Геннадій МОСКАЛЬ направив депутатське звернення до генерального прокурора України щодо здійснення прокурорського реагування на грубе порушення Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб».

Крім того, депутатська група «НС» подала до парламенту проект нової редакції Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», у якому пропонується значно скоротити кількість охоронюваних осіб за державний кошт.

УНІАН звернувся за коментарем з приводу цього повідомлення до Секретаріату Президента.