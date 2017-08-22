На Луганщині відкрили антипропагандистську телерадіовежу з сигналом на окуповані території

Президент України Петро Порошенко у селі Бахмутівка Луганської області відкрив телерадіовежу для трансляції українських телевізійних та радіоканалів як на звільненій, так і на тимчасово окупованій територіях Луганщини.

Як передає кореспондент УНІАН, Порошенко заявив, що це стало можливим, у тому числі, завдяки тісній співпраці з американськими партнерами.

«Для нас ця подія має велике значення, бо ключовим елементом російської агресії, російської гібридної війни є інформаційна війна проти українського народу. Перше, по чому цілили російські снайпери, були передавачі для того, щоб замовчати правду про російську агресію, для того, щоб вживити отруту на окуповані території. Вони бояться правди, бо правда є з України», - зазначив глава держави.

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«На сьогоднішній день в тісній співпраці з нашими партнерами, в тому числі з американськими партнерами, сьогодні ми відкриваємо цю надзвичайно важливу вежу, вежу, яка має 134 метри», - додав президент.

Пізніше на своїй сторінці у Facebook Порошенко зауважив, що «відкриття телевежі в Бахмутівці - це крок до відновлення єдності Луганщини та всієї України».

«Нова радіотелевізійна передавальна станція забезпечить трансляцію українських 11 теле- та 4 радіоканалів на нашу тимчасово окуповану російським агресором територію», - написав президент.

За його словами, потужні передавачі цієї вежі забезпечать правдивою інформацією не лише громадян на звільненій частині Луганщини, але й на окупованій території, і жителі Луганська нарешті зможуть почути українське радіо і побачити українське телебачення.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня член Нацради з телерадіомовлення Сергій Костинський заявив, що в Бахмутівці Луганської області завершено монтаж телерадіовежі висотою 134 метри. За його даними, це третя вежа, побудована протягом двох останніх років, після Краматорської і Чонгарської.