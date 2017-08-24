Екс-бійців "Грифону" у Харкові посадили на 3 роки за побиття покупця, який нібито вкрав презервативи

Фрунзенський районний суд м. Харкова визнав винним двох екс-співробітників СБСМ "Грифон", які здійснювали охорону одного із торгівельних центрів і побили відвідувача. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

"Грифонівців" визнано винними в перевищенні службових повноважень, що завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам та супроводжувалися насильством і застосуванням спеціальних засобів (ч. 2 ст. 365 КК України).

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Як розповів керівник місцевої прокуратури №3 Руслан Скуратович, екс-правоохоронців засуджено до 3 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 2 роки.

"Прокуратура довела у суді, що у грудні 2008 року сержант та прапорщик міліції здійснювали охорону громадського порядку у торгівельному центрі на Московському проспекті в м. Харкові. Близько 6-ї години вечора їх викликали працівники служби охорони, які запідозрили одного із відвідувачів супермаркету в крадіжці презервативів", - йдеться в повідомленні.

"Грифонівці" запропонували чоловіку пройти до роздягальні персоналу, щоб оглянути його, але він відмовився та намагався піти. "Міліціонери перегородили чоловіку шлях, взяли його за руки та силоміць потягли до роздягальні. Там наділи на нього кайданки та, вимагаючи зізнатися у крадіжці, побили його", - розповіли в прокуратурі.

За результатами судово-медичної експертизи потерпілий отримав тілесні ушкодження легкого та середнього ступеню тяжкості. Зокрема: травму грудної клітини, розрив внутрішніх органів, що супроводжувався кровотечею та садна голови.