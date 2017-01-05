На Харківщині затримали "серійну грабіжницю" супермаркетів
Поліцейські Балаклійського відділу затримали 64-річну жінку, яка причетна до 5 крадіжок з супермаркету за останній місяць.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
В чергову частину звернувся працівник супермаркету і повідомив про крадіжку продуктових товарів.
Зловмисницею виявилася 64-річна місцева мешканка. Викрити її допомогли записи камер відеоспостереження.
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Переглянувши записи, співробітники поліції встановили, що жінка причетна до 5 крадіжок з цього супермаркету тільки за останній місяць. Загальна сума збитку становить майже 2000 гривень.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3-х років.
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