На Харківщині затримали "серійну грабіжницю" супермаркетів

Про це повідомляє поліція Харківської області.

В чергову частину звернувся працівник супермаркету і повідомив про крадіжку продуктових товарів.

Зловмисницею виявилася 64-річна місцева мешканка. Викрити її допомогли записи камер відеоспостереження.

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Переглянувши записи, співробітники поліції встановили, що жінка причетна до 5 крадіжок з цього супермаркету тільки за останній місяць. Загальна сума збитку становить майже 2000 гривень.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3-х років.

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