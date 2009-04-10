Ющенко і Алієв за об'єднання транзитних залізничних проектів

Президенти України і Азербайджану Віктор ЮЩЕНКО та Ільхам АЛІЄВ ініціюють об`єднання транзитних залізничних перевізних проектів у різних регіонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО повідомив журналістам на прес-конференції в Баку після переговорів з азербайджанською делегацією на чолі з Президентом Азербайджану Ільхамом АЛІЄВИМ.

За словами В.ЮЩЕНКА, був розглянутий варіант, який, за його словами, на експертному рівні визнається перспективним. В.ЮЩЕНКО сказав, що йдеться про співпрацю в об`єднанні транзитних залізничних проектів контейнерних перевезень «Вікінг». За його словами, на сьогодні існує маршрут таких перевезень від Клайпеди до Іллічівська і від Іллічівська до Поті-Батумі.

Президент України зазначив, що цього року буде відкрита поромна переправа Керч-Поті-Батумі. Таким чином, за його словами, «було б економічно доцільним порушити питання уніфікації цього маршруту і маршруту, який зараз працює в районі Чорного моря через Баку до Алмати в країни Центральної Азії».

В.ЮЩЕНКО зазначив, що сьогодні президенти двох країн вийшли з відповідною спільною ініціативою. Він додав, що найближчим часом у Києві буде проведена перша зустріч міністрів транспорту зацікавлених у цьому проекті країн, на якому, як очікує Президент України, буде формалізована ця ініціатива.