Тимошенко про село, базари, елеватори та місця, зручні для селян

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО виступає за розвиток кооперативного руху в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила вчора, виступаючи на нараді з питань формування мережі оптових ринків з реалізації сільськогосподарської продукції та обслуговуючої кооперації.

Під час наради Ю.ТИМОШЕНКО доручила Мінагрополітики скласти план розвитку кооперативного руху в Україні і продумати роботу з популяризації його серед селян. Вона зазначила, що розвиток кооперативного руху та будівництва спеціальних ринків дасть поштовх розвитку інших галузей, таких як металургія, яка вироблятиме сировину для будівництва ринків, і машинобудування, яке постачатиме кооперативам техніку.

Також Ю.ТИМОШЕНКО дала доручення внести зміни до законодавства з тим, аби земельні ділянки під будівництво кооперативних ринків виділялися без проведення аукціонів і безплатно, а також звільнити ринки від плати за землю. Вона зазначила, що плата за місце на такому ринку не може перевищувати плату, необхідну на їх утримання та обслуговування.

Крім того. прем`єр доручила Міністерству аграрної політики проаналізувати вже існуючі сільгоспкооперативи і розробити плани їх подальшого розвитку.

Вона закликала мерів міст організовувати щотижневі ярмарки, на яких селяни зможуть реалізовувати свою продукцію, оскільки створення спеціальних ринків вимагає часу.

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Прем`єр-міністр виступає за швидке створення програми будівництва малих і середніх елеваторів для того, щоб зберігати в них зерно могли дрібні виробники, зокрема власники малих особистих сільських господарств.

Причому, наголосила прем`єр, будівництво таких елеваторів має здійснюватися в місцях, зручних для селян.

Ю.ТИМОШЕНКО бачить два варіанти створення малих і середніх елеваторів. «Перший варіант – малі та середні елеватори будувати як власність обслуговуючих кооперативів, другий – залучити на лізинговій основі або навіть на основі приватної власності інвесторів, які готові сьогодні будувати такі елеватори, які матимуть типову стандартну угоду», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона повідомила, що в Держбюджеті на ці цілі передбачено виділити 37 мільярдів гривень під гарантії уряду.

Прем`єр відзначила необхідність того, щоб ці елеватори могли здійснювати форвардні закупівлі.