Українська модель вперше стане ангелом в знаменитому шоу Victoria's Secret (відео)

Українська модель Дар'я Хлистун була відібрана для участі в показі Victoria's Secret 2017. Кастинг завершився в середу, 23 серпня.

Цього року Хлистун представить Україну під час відомого шоу. Варто відзначити, що дівчина українського походження вперше стала ангелом Victoria's Secret з моменту створення бренду 22 роки, повідомляє NewsONE.

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Українка брала участь в показах таких відомих брендів як Valentino, Givenchy и Sonia Rykiel. Крім цього недавно вона ще й прикрасила обкладинку річного номера журналу Harper's Bazaar.