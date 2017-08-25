Українська модель вперше стане ангелом в знаменитому шоу Victoria's Secret (відео)
16:09, 25 серпня 2017Суспільство
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Українка брала участь в показах таких відомих брендів як Valentino, Givenchy и Sonia Rykiel. Крім цього недавно вона ще й прикрасила обкладинку річного номера журналу Harper's Bazaar.
Хлистун в показі колекції Chloe весна-літо 2017 / bestin.ua
Українська модель Дар'я Хлистун була відібрана для участі в показі Victoria's Secret 2017. Кастинг завершився в середу, 23 серпня.
Цього року Хлистун представить Україну під час відомого шоу. Варто відзначити, що дівчина українського походження вперше стала ангелом Victoria's Secret з моменту створення бренду 22 роки, повідомляє NewsONE.
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Українка брала участь в показах таких відомих брендів як Valentino, Givenchy и Sonia Rykiel. Крім цього недавно вона ще й прикрасила обкладинку річного номера журналу Harper's Bazaar.
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