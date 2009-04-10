Погода псується

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, у західних, Вінницькій, Житомирській, а вночі місцями і в Київській області короткочасний дощ, подекуди гроза.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, на Лівобережжі 1-6° морозу; вдень 9-14° тепла, у східній частині 5-10° тепла; на Закарпатті вночі 5-10° тепла, вдень 13-18°.

У Київській області у суботу вночі місцями очікується невеликий короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 9-14° тепла.

У Києві також вночі місцями очікується невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 12-14°.