Помер народний артист СРСР Євген Вєснік (фото)

На 87-му році життя помер актор театру і кіно, Народний артист СРСР Євген Вєснік.

Газета «Комсомольская правда» зазначає, що подробиці смерті Є.Вєсніка поки що не відомі.

Є.Вєснік народився у Петербурзі 15 січня 1923 року. Потім сім`я переїхала до Кривого Рогу.

Є.Вєснік - учасник Великої вітчизняної війни.

У 1990 році на сцені Криворізького музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка поставив виставу про долю своїх репресованих і розстріляних у 1937 році батьків "Чистка".

У кіно - з 1955 року, перша роль - Родриго ("Отелло"), знімався у фільмах: "Старик Хоттабич" (1956), "Сім старих і одна дівчина" (1968), "Вас викликає Таймир" (1970), "Офіцери" (1971), "Летюча миша" (1979) і багатьох інших.

У 1971 році Є.Вєснику присвоїли звання Народного артиста РРФСР, а в 1989 році він став народним артистом Радянського Союзу.