Дочка Газпрому хоче постачати газ в Україну за нерегульованим тарифом

ТОВ «Газпром збут Україна» подало до Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) заявку на видачу ліцензії на право поставки природного газу за нерегульованим тарифом з річним обсягом 7,5 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили у відділі ліцензування в нафтогазовій галузі НКРЕ.

Згідно з повідомленням, питання про видачу компанії ліцензії буде розглянуте на відкритому засіданні комісії 16 квітня ц.р.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2008 року НКРЕ видала ТОВ «Газпром збут Україна» ліцензію на поставку газу терміном на 1 рік. Термін дії ліцензії закінчується 24 квітня. Річний обсяг поставок, закріплений діючою ліцензією, також становить 7,5 млрд. млрд. куб. м. У 2008 році “Газпром збут Україна” продав українським підприємствам 3,35 млрд. куб. м газу

У січні ц.р. директор ТОВ “Газпром збут Україна” Анатолій ПОДМИШАЛЬСЬКИЙ повідомив, що компанія планує продати в 2009 році промисловим підприємствам України близько 6 млрд. кубометрів газу, що становить 25% від планованого споживання.

Він підкреслив, що “Газпром збут Україна” продаватиме газ підприємствам за тією ж ціною, за якою газ продаватиме на внутрішньому ринку НАК “Нафтогаз України”. “Інших цін не буде”, – зазначив А.ПОДМИШАЛЬСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. ТОВ «Газпром збут Україна» – 100% дочірня компанія ВАТ «Газпром» (Росія), створена для роботи на українському ринку на виконання Угоди про врегулювання відносин у газовій сфері між Україною і Російською Федерацією від 12 березня 2008 року.