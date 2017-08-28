"На зміну Адель": ЗМІ дізналися, хто може заспівати для нового фільму про Бонда

Виконавицею музичної теми для нового фільму про Бонда може стати Бейонсе, цього хочуть продюсери картини і сама співачка. Проте раніше творці бондіани повідомили, що Адель запише головний саундтрек до нового фільму про агента 007; незважаючи на це, зараз продюсери ведуть переговори саме з Бейонсе, пише Daily Mail.

"Було б здорово підписати контракт з Бейонсе на виконання головної пісні до нової стрічки про Бонда", – сказало джерело, близьке до кіностудії MGM в Лондоні, виданню Daily Mail.

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Поки Бейонсе не коментувала цю інформацію, однак, за словами інсайдерів, виконати головну пісню для фільму – велика честь для співачки. "Це єдиний проект, в якому вона зараз дуже зацікавлена", – сказало Daily Mail близьке до співачки джерело.

У 2012 році композиція Адель Skyfall стала головним саундтреком стрічки "007: Координати "Скайфолл" і принесла співачці "Золотий глобус" і "Оскар" в категорії "Краща оригінальна пісня", передає "Сегодня".

"Адель і Бейонсе бачилися перед першою зустріччю Бейонсе з творцями фільму; тоді Адель Бейонсе розповіла, що виконання головної музичної теми фільму про Бонда благотворно вплинули на її кар'єру співачки", – сказало джерело виданню Daily Mail.

25-й фільм про Джеймса Бонда вийде на великі екрани в США в листопаді 2019 року.