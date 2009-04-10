У Луцьку накрили податківців, які допомагали ухилятися від податків

Відділ з питань боротьби з корупцією в органах державної податкової служби Державної податкової адміністрації у Волинській області викрив співробітників Луцької об’єднаної державної податкової інспекції, які сприяли ухиленню від сплати податків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПАУ, зокрема, працівниками Луцької ОДПІ було проведено виїзну позапланову перевірку одного із підприємств, за результатами якої платнику податків донараховано податкових зобов’язань з податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму більше 8 млн. грн.

Однак інформація щодо результатів перевірки та її матеріали були приховані, що, у свою чергу, унеможливило вжиття заходів зі стягнення сум донарахованих податкових зобов’язань. Це також завадило ухвалити процесуальне рішення в порядку ст. 97 Кримінально-процесуального кодексу України за фактом ухилення від сплати податків керівниками підприємства, підкреслили в ДПА.

За матеріалами перевірки відділу боротьби з корупцією в органах державної податкової служби ДПА у Волинській області прокуратурою порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Луцької ОДПІ за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).