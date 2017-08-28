Кліп українського гурту переміг на міжнародному фестивалі анімації (відео)

15:44, 28 серпня 2017
Суспільство
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Кліп Zapaska подарував членам журі "п'янкий досвід".

Журі оцінило

Мультиплікатори, художники та любителі анімації з усього світу зібралися в Косово вже восьмий раз - з 14 по 20 серпня тут відбувся фестиваль анімації Anibar. Цього року подія об'єднала 9 тисяч ентузіастів і 270 анімаційних фільмів на п'яти великих екранах, один з яких був встановлений на човні, повідомляє Comma.

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Гран-прі в конкурсі музичних відео отримав українець Олег Щерба з кліпом для гурту Zapaska.

"Ця графічно цікава і чудово синхронізована з музикою анімація дозволила нам сидіти і насолоджуватися. Розумний підхід до графічного дизайну дарує п'янкий досвід, використовуючи кожен дюйм в кадрі і навіть за його межами", - відгукнулося журі про український ролик.

Гурт Zapaska у 2016 році випустив четвертий альбом, а в 2017 році з дуету перетворився на квартет і виступив на декількох українських фестивалях.

Як повідомляв УНІАН, рік тому українська студія, яка зняла кліп для Coldplay, отримала престижну нагороду MTV.

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Теги: #Zapaska