"Я не рахую роки, рахує паспорт": Джамала до свого 34-річчя розповіла, у чому секрет молодості (фото)

34-річна українська співачка Джамала заявила, що не відчуває свій вік. Пост вона оприлюднила в Instagram.

"Молодість, легкість, свободу, красу, любов відчуваю я", - зізналася співачка.

Вона розповіла, що за результатами комп'ютерної діагностики її вік - 23 роки.

Читайте також"Створили образ "жертви": продюсер Євробачення розповів про скандали з Джамалою та червоною доріжкою

"Все дуже просто: я не курю, майже не вживаю алкоголь, ніколи не сиділа на дієті, ніколи не катую себе надмірним спортом. Я дуже люблю музику, сцену, співати, людей, подорожі. Я не вважаю роки, вважає паспорт", - написала Джамала.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше продюсер Євробачення розповів про скандали з Джамалою і червоною доріжкою.