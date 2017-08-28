"Я не рахую роки, рахує паспорт": Джамала до свого 34-річчя розповіла, у чому секрет молодості (фото)
Вона розповіла, що за результатами комп'ютерної діагностики її вік – 23 роки.
34-річна українська співачка Джамала заявила, що не відчуває свій вік. Пост вона оприлюднила в Instagram.
"Молодість, легкість, свободу, красу, любов відчуваю я", - зізналася співачка.
Вона розповіла, що за результатами комп'ютерної діагностики її вік - 23 роки.
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"Все дуже просто: я не курю, майже не вживаю алкоголь, ніколи не сиділа на дієті, ніколи не катую себе надмірним спортом. Я дуже люблю музику, сцену, співати, людей, подорожі. Я не вважаю роки, вважає паспорт", - написала Джамала.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше продюсер Євробачення розповів про скандали з Джамалою і червоною доріжкою.