Тимошенко відмовила "Південмашу"

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому виїзному засіданні в Дніпропетровську вирішив поки що не збільшувати статутний фонд Державного підприємства «Виробниче об`єднання «Південний машинобудівний завод ім. Макарова».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на брифінгу в Дніпропетровську прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Ми домовилися сьогодні, що ми даємо на розвиток програм гроші, що ми фінансуємо і співфінансуємо, зокрема з державними банками, оборотні кошти, але статутні капітали поки що не збільшуватимемо. Ми оздоровлятимемо фінансово (підприємства) і будемо спрямовувати гроші на програми», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом з тим, керівництво "Південмашу" раніше повідомило журналістам, що має намір звернутися з проханням до уряду збільшити статутний фонд підприємства на 200-250 млн. грн. за рахунок коштів Стабілізаційного фонду.

(Згідно з українським законодавством кошти Стабілізаційного фонду не можуть бути використані для збільшення статутних фондів підприємств – УНІАН.)