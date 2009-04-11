Кабмін затвердив вартість будівництва метро в Донецьку

Кабінет Міністрів України затвердив титул будівництва Пролетарсько-Київської лінії метрополітену в Донецьку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 8 квітня 2009 року. Вартість будівництва нової гілки метро становитиме 5,7 млрд. грн. Зокрема, в проекті будівництва передбачено, що на новій лінії буде чотири станції.

Довідка УНІАН. На будівництві метрополітену в Донецьку в 2008 році освоєно близько 60 млн. грн., що становить 77% річної програми будівництва даного об`єкту. Згідно з планом, у 2008 році необхідно було освоїти 73,9 млн. грн.

Будівництво метрополітену в Донецьку почалося в 1992-1993 рр., роботи ведуться до цього часу.

У 2006 році Кабмін затвердив Державну програму будівництва та розвитку мережі метрополітенів на 2006-2010 роки вартістю 9,5 млрд. грн. Програмою передбачено виділення на будівництво метро в Донецьку 1,2 млрд. грн., зокрема 846 млн. грн. – із держбюджету, 241 млн. грн. – із обласного бюджету і 118 млн. грн. – із міського бюджету.