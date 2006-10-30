Побитий журналіст, що висвітлював події на центральному ринку Дніпропетровська

У Дніпропетровську, на центральному ринку побитий журналіст місцевого телеканалу «Дев`ятий канал» Руслан Герасименко, який виконував свої професійні обов`язки з висвітлення подальшого протистояння довкола ринку. Як повідомив генеральний директор «Дев`ятого каналу» Кирило Данилов, невідомі особи, які намагалися узяти ринок штурмом, а нині продовжують блокувати входи до нього, завдали Руслану Герасименку легкі тілесні ушкодження, що відповідним чином задокументовано.

Протистояння, що триває довкола ринку «Озерка», обростає новими подробицями. Наразі ринок продовжує перебувати в блокаді невідомих людей в чорній уніформі без знаків розрізнення, але тепер їх і справжню охорону ринку, яка захищає своє підприємство зсередини, розділяють пости спецпідрозділу міліції «Беркут».

Як повідомляв УНІАН, співробітники Управління МВС у Дніпропетровській області затримали 90 осіб, які сьогодні зранку здійснили спробу захоплення Дніпропетровського центрального ринку «Озерка».

За інформацією міліції, близько 5-ї години ранку до ринку «Озерка» під’їхали на автобусі близько 150 чоловік, які за допомогою вибухових пакетів, арматури та зброї травматичної дії намагалися потрапити на територію центрального ринку та до його адміністративного приміщення. Через 15 хвилин на місце події прибули співробітники міліції спецпідрозділу «Беркут» та внутрішні війська. У ході сутички поранення отримали двоє співробітників спецпідрозділу «Беркут». У нападників на ринок вилучено 12 одиниць зброї травматичної дії.

На даний момент Дніпропетровський центральний ринок «Озерка» належить державі. За інформацією ЗМІ, кілька разів ринок під свій контроль намагався узяти російський бізнесмен Максим КУРОЧКІН, якого українські правоохоронні органи оголосили в міжнародний розшук за здійснення ряду злочинів на території України.