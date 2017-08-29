На Житомирщині цьогоріч до школи підуть майже 14 тисяч першокласників

На Житомирщині близько 129 тис. учнів цього року сядуть за шкільні парти, з них – майже 13,7 тисяч першокласників.

Читайте такожБільшість одеських першокласників навчатиметься українською мовою Про це УНІАН повідомили в управлінні освіти і науки Житомирської ОДА.

У 717 освітніх закладах районів та об’єднаних громад області школярі розпочнуть 2017/2018 навчальний рік, причому 30 закладів є опорними школами: 19 функціонують у громадах, 11 – в районах.

За інформацією управління, у цьому навчальному році діти Житомирщини на 100% забезпечені підвезенням до навчальних закладів. Підвіз учнів забезпечується 254 шкільними автобусами, 12 з яких придбані у червні цього року.

Нагадаємо, чотири школи Житомирської області увійшли до 100 пілотних навчальних закладів України, у яких впроваджуватиметься новий освітній стандарт « Нової української школи».