Писанки з колекції Ющенка можна побачити у Києві
21:00, 12 квітня 2009Суспільство
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Виставка протриває до 21 квітня
Виставка «Українська писанка» відкрилася в неділю в національному заповіднику «Софія Київська» в Києві, передає Радіо Свобода.
Крім власне писанок із різних музеїв України, на виставці є також рушники, миски, посуд для випікання пасок із різних регіонів країни.
Експонати з власної колекції надав для виставки і Президент Віктор Ющенко.
Виставка в Києві протриває до 21 квітня.
Українські православні і греко-католики цього року святкують Великдень 19 квітня.
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