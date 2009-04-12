Писанки з колекції Ющенка можна побачити у Києві

Виставка «Українська писанка» відкрилася в неділю в національному заповіднику «Софія Київська» в Києві, передає Радіо Свобода.

Крім власне писанок із різних музеїв України, на виставці є також рушники, миски, посуд для випікання пасок із різних регіонів країни.

Експонати з власної колекції надав для виставки і Президент Віктор Ющенко.

Виставка в Києві протриває до 21 квітня.

Українські православні і греко-католики цього року святкують Великдень 19 квітня.